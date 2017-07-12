CodeBaseKategorien
Indikatoren

Boa_ZigZag_Arrows_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator Boa_ZigZag_Arrows mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Boa_ZigZag_Arrows.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18636

