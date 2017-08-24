O indicador desenha o canal nos níveis High e Low da vela com o timeframe maior, especificado nos parâmetros de entrada do indicador:

Para análise, são usados dois indicadores ZigZag.

Indicador Boa_ZigZag_Arrows com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Estratégia de negociação: quebra de máximo/mínimo no intervalo de tempo selecionado.