AutoTradeLevels - indicador para MetaTrader 5
O indicador marca com linhas horizontais curtas todas as transações concluídas, se essas operações tiverem as setas correspondentes.
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ //---- configurações da exibição do indicador input string Sirname="AutoTradeLevels"; // Nome para as etiquetas do indicador input uint Len=3; // Comprimento dos níveis de preços no número de velas
Fig.1. Indicador AutoTradeLevels
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18635
