AutoTradeLevels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador marca com linhas horizontais curtas todas as transações concluídas, se essas operações tiverem as setas correspondentes.

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- configurações da exibição do indicador
input string Sirname="AutoTradeLevels";  // Nome para as etiquetas do indicador
input uint Len=3;  // Comprimento dos níveis de preços no número de velas

Fig.1. Indicador AutoTradeLevels

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18635

