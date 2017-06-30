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Индикаторы

AutoTradeLevels - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2761
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки при наличии у этих сделок соответствующих значков стрелок.

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoTradeLevels";  // Название для меток индикатора
input uint Len=3;  // Длина ценовых уровней в количестве свечей

Рис.1. Индикатор AutoTradeLevels

Рис.1. Индикатор AutoTradeLevels

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

В советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30.

StopATR_auto StopATR_auto

Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора ATR.

Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_PEMA_Envelopes_Digit.

Color_QEMA_Envelopes_Digit_System Color_QEMA_Envelopes_Digit_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_QEMA_Envelopes_Digit.