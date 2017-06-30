Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AutoTradeLevels - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2761
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор помечает короткими горизонтальными линиями все совершаемые сделки при наличии у этих сделок соответствующих значков стрелок.
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ //---- настройки визуального отображения индикатора input string Sirname="AutoTradeLevels"; // Название для меток индикатора input uint Len=3; // Длина ценовых уровней в количестве свечей
Рис.1. Индикатор AutoTradeLevels
Expert_RSI_Stochastic_MA
В советнике используются три индикатора: MA(150), RSI(3) с уровнями 80 и 20, Stochastic(6, 3, 3) с уровнями 70 и 30.StopATR_auto
Автоматический расчёт уровней StopLoss на базе индикатора ATR.
Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_PEMA_Envelopes_Digit.Color_QEMA_Envelopes_Digit_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Color_QEMA_Envelopes_Digit.