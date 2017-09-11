無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AutoTradeLevels - MetaTrader 5のためのインディケータ
そのようなトレードが対応する矢印がある場合、このインジケーターは、短い水平線ですべての実行トレードをマークします。
//+------------------------------------------------+ // インプットパラメータ | //+------------------------------------------------+ //----インジケーターの表示設定 input string Sirname="AutoTradeLevels"; //インジケーターラベルの名前 input uint Len=3; //ロウソクの数としての価格ラベルの長さ
図1. AutoTradeLevels インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18635
