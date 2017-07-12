CodeBaseKategorien
Indikatoren

AutoTradeLevels - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1372
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Der Indikator markiert mit den kurzen horizontalen Linien alle abgeschlossenen Trades, wenn sie die entsprechenden Abzeichen der Zeiger haben.

//+------------------------------------------------+ 
//|  Eingangsparameter des Indikators                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators 
input string Sirname="AutoTradeLevels";  // Die Namen für Markierungen des Indikators
input uint Len=3;  // Die Länge der Preisebenen in Höhe von den Kerzen

in Abb.1. Der Indikator AutoTradeLevels

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18635

