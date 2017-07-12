Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AutoTradeLevels - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1372
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator markiert mit den kurzen horizontalen Linien alle abgeschlossenen Trades, wenn sie die entsprechenden Abzeichen der Zeiger haben.
//+------------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ //---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators input string Sirname="AutoTradeLevels"; // Die Namen für Markierungen des Indikators input uint Len=3; // Die Länge der Preisebenen in Höhe von den Kerzen
in Abb.1. Der Indikator AutoTradeLevels
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18635
DoubleZigZag
Für die Analyse wurden zwei Indikatoren ZigZag verwendet.ColorBarRange_HTF
Der Indikator baut den Kanal auf den Ebenen der Kerze High und Low auf größerer Timeframe, die in den Eingangsparametern des Indikators fixiert wurde.
Boa_ZigZag_Arrows_HTF
Der Indikator Boa_ZigZag_Arrows mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Nevalyashka_BreakdownLevel
Die Strategie des Handels - der Durchbruch des Maximums/Minimums auf dem gewählten Zeitraum.