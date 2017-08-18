代码库部分
指标

AutoTradeLevels - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
本指标使用短的水平线来标示所有进行过的交易，假如这样的交易有对应箭头的话。

//+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- 指标显示设置
input string Sirname="AutoTradeLevels";  // 指标标签的名称
input uint Len=3;  // 价格标签长度作为烛形数量

图 1. AutoTradeLevels 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18635

