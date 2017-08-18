请观看如何免费下载自动交易
本指标使用短的水平线来标示所有进行过的交易，假如这样的交易有对应箭头的话。
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ //---- 指标显示设置 input string Sirname="AutoTradeLevels"; // 指标标签的名称 input uint Len=3; // 价格标签长度作为烛形数量
图 1. AutoTradeLevels 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18635
