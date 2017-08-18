代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ColorBarOpen_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1310
等级:
(23)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标在指标输入参数中指定的更高的时段中画出烛形的开盘水平:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12;  // 图表的时段

图 1. ColorBarOpen_HTF 指标

图 1. ColorBarOpen_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18617

Color_PEMA_Envelopes_Digit Color_PEMA_Envelopes_Digit

使用了 Color_PEMA_Digit MA 的包络线指标, 并且指示了趋势的方向，显示了通道边界的最新数值。

Color_QEMA_Envelopes_Digit Color_QEMA_Envelopes_Digit

使用了 Color_QEMA_Digit 移动平均的包络线, 并且有趋势方向的指示，显示了通道边缘的最新数值。

ColorBarRange_HTF ColorBarRange_HTF

本指标在指标输入参数中指定的更高时段画出烛形的最高价和最低价水平。

DoubleZigZag DoubleZigZag

用于分析的两个之字转向指标。