因此发布一个链接 -
让其他人评价
让其他人评价
本指标在指标输入参数中指定的更高的时段中画出烛形的开盘水平:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // 图表的时段
图 1. ColorBarOpen_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18617
Color_PEMA_Envelopes_Digit
使用了 Color_PEMA_Digit MA 的包络线指标, 并且指示了趋势的方向，显示了通道边界的最新数值。Color_QEMA_Envelopes_Digit
使用了 Color_QEMA_Digit 移动平均的包络线, 并且有趋势方向的指示，显示了通道边缘的最新数值。
ColorBarRange_HTF
本指标在指标输入参数中指定的更高时段画出烛形的最高价和最低价水平。DoubleZigZag
用于分析的两个之字转向指标。