Indikatoren

ColorBarOpen_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator baut die Eröffnungsebene der Kerze auf größerer Timeframe, die in den Eingangsparametern des Indikators fixiert wurde:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12;  // Die Periode des Charts

in Abb.1. Der Indikator ColorBarOpen_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18617

