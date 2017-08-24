Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ColorBarOpen_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1260
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador desenha o nível de abertura da vela com o timeframe maior, especificado nos parâmetros de entrada do indicador:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // Período do gráfico
Fig.1. Indicador ColorBarOpen_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18617
