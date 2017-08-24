CodeBaseSeções
O indicador desenha o nível de abertura da vela com o timeframe maior, especificado nos parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12;  // Período do gráfico

Fig.1. Indicador ColorBarOpen_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18617

