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ColorBarOpen_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2003
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Индикатор строит уровень открытия свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // Период графика
Рис.1. Индикатор ColorBarOpen_HTF
Color_PEMA_Envelopes_Digit
Конверты с использованием мувинга Color_PEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.Color_QEMA_Envelopes_Digit
Конверты с использованием мувинга Color_QEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.
ColorBarRange_HTF
Индикатор строит канал на уровнях High и Low свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.Boa_ZigZag_Arrows_HTF
Индикатор Boa_ZigZag_Arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.