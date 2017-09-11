コードベースセクション
インディケータ

ColorBarOpen_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
870
(23)
インジケーターは、インプットパラメータで指定されたより高い時間枠のローソク足のオープンレベルを描画します。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12;  //チャート期間

図1. ColorBarOpen_HTF インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18617

