Boa_ZigZag_Price - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 933
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Der echte Autor: mandor
Der Indikator Boa_ZigZag mit den Preis-Markierungen der Werte von ZigZag-Spitzen.
in Abb.1. Der Indikator Boa_ZigZag_Price
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18603
