ポケットに対して
インディケータ

Boa_ZigZag_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ

Real: mandor

ジグザグ天井値の価格ラベルを持つBoa_ZigZagインジケーター。

図1. Boa_ZigZag_Price インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18603

