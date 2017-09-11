無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Boa_ZigZag_Price - MetaTrader 5のためのインディケータ
Real: mandor
ジグザグ天井値の価格ラベルを持つBoa_ZigZagインジケーター。
図1. Boa_ZigZag_Price インジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18603
Boa_ZigZag_HTF
パラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Boa_ZigZag インジケーター。IStochastic_Trading
このEAは、ストキャスティクスによって生成されたシグナルに基づいてトレードします。 平均化 ポジションの上限 トレーリング
Boa_ZigZag_Arrows
Boa_ZigZag は、フラクタルラベルとして表示される値をジグザグにします。N Candles v4
このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。 アカウントの種類は、ネットまたはヘッジされているかどうか考慮に入れられます。