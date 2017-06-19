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Boa_ZigZag_Price - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: mandor
Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.
Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Price
Boa_ZigZag_HTF
Индикатор Boa_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.IStochastic_Trading
Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.
Boa_ZigZag_Arrows
Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.Automatically bring charts one by one to the top
Отображение графиков по очереди на переднем плане в режиме слайд-шоу.