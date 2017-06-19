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Индикаторы

Boa_ZigZag_Price - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2248
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: mandor

Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Price

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Price

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Индикатор Boa_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

IStochastic_Trading IStochastic_Trading

Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.

Boa_ZigZag_Arrows Boa_ZigZag_Arrows

Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Automatically bring charts one by one to the top Automatically bring charts one by one to the top

Отображение графиков по очереди на переднем плане в режиме слайд-шоу.