Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.

Индикатор Boa_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Отображение графиков по очереди на переднем плане в режиме слайд-шоу.