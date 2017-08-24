CodeBaseSeções
Experts

IStochastic_Trading - expert para MetaTrader 5

terminator007
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1170
Avaliação:
(24)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor da ideiaandrei, autor do código mq5barabashkakvn.

Negociação segundo o indicador Stochastic Oscillator. Média. Restrição do número de posições. Trailing.

Parâmetros de entrada:

  • Lots
  • Take Profit
  • Stop Loss (in pips)
  • Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
  • Max Positions (if "0" the parameter is off)
  • Gap
  • K-period (number of bars for calculations)
  • D-period (period of first smoothing)
  • final smoothing
  • zoneBUY
  • zoneSELL

A condição para a abertura da posição "Sell" é que a linha principal do oscilador Stochastic seja inferior à linha de sinal do oscilador Stochastic na barra com índice "1" e, ao acontecer isto, a linha do oscilador Stochastic esté acima do nível "zoneSELL":

IStochastic_Trading sell

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18584

Intersection 2 iMA Intersection 2 iMA

Sistema simples que funciona na interseção de duas МА.

N Candles v3 N Candles v3

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa.

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Indicador Boa_ZigZag com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Indicador Boa_ZigZag com rótulos de preço para os valores dos picos do ZigZag.