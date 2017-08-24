Participe de nossa página de fãs
Autor da ideia — andrei, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Negociação segundo o indicador Stochastic Oscillator. Média. Restrição do número de posições. Trailing.
Parâmetros de entrada:
- Lots
- Take Profit
- Stop Loss (in pips)
- Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
- Max Positions (if "0" the parameter is off)
- Gap
- K-period (number of bars for calculations)
- D-period (period of first smoothing)
- final smoothing
- zoneBUY
- zoneSELL
A condição para a abertura da posição "Sell" é que a linha principal do oscilador Stochastic seja inferior à linha de sinal do oscilador Stochastic na barra com índice "1" e, ao acontecer isto, a linha do oscilador Stochastic esté acima do nível "zoneSELL":
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18584
