CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

IStochastic_Trading - эксперт для MetaTrader 5

terminator007 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2264
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиандрей, автор кода mq5barabashkakvn.

Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.

Входные параметры:

  • Lots
  • Take Profit
  • Stop Loss (in pips)
  • Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
  • Max Positions (if "0" the parameter is off)
  • Gap
  • K-period (number of bars for calculations)
  • D-period (period of first smoothing)
  • final smoothing
  • zoneBUY
  • zoneSELL

Условие для открытия позиции "Sell" - основная линия осциллятора Stochastic меньше сигнальной линии осциллятора Stochastic на баре с индексом "1" и при этом сигнальная линия осциллятора Stochastic находится выше "zoneSELL":

IStochastic_Trading sell

EveningStarStatistics EveningStarStatistics

Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".

Intersection 2 iMA Intersection 2 iMA

Простая система, работающая на пересечении двух МА.

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Индикатор Boa_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.