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IStochastic_Trading - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2264
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Автор идеи — андрей, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.
Входные параметры:
- Lots
- Take Profit
- Stop Loss (in pips)
- Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
- Max Positions (if "0" the parameter is off)
- Gap
- K-period (number of bars for calculations)
- D-period (period of first smoothing)
- final smoothing
- zoneBUY
- zoneSELL
Условие для открытия позиции "Sell" - основная линия осциллятора Stochastic меньше сигнальной линии осциллятора Stochastic на баре с индексом "1" и при этом сигнальная линия осциллятора Stochastic находится выше "zoneSELL":
EveningStarStatistics
Индикатор показывает статистику паттерна "Evening Star".Intersection 2 iMA
Простая система, работающая на пересечении двух МА.
Boa_ZigZag_HTF
Индикатор Boa_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Boa_ZigZag_Price
Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.