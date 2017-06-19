Автор идеи — андрей, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Торговля по индикатору Stochastic Oscillator. Усреднение. Ограничение количества позиций. Trailing.

Входные параметры:

Lots

Take Profit

Stop Loss (in pips)

Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)

Max Positions (if "0" the parameter is off)

Gap

K-period (number of bars for calculations)

D-period (period of first smoothing)

final smoothing

zoneBUY

zoneSELL

Условие для открытия позиции "Sell" - основная линия осциллятора Stochastic меньше сигнальной линии осциллятора Stochastic на баре с индексом "1" и при этом сигнальная линия осциллятора Stochastic находится выше "zoneSELL":