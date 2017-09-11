無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
IStochastic_Trading - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 863
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者はAndreyで、 MQL5 コードの著者は、 barabashkakvnです。
このEAは、ストキャスティクスによって生成されたシグナルに基づいてトレードします。 平均化 ポジションの上限 トレーリング
インプット:
- ロット
- テイクプロフィット
- ストップロス (ピップ単位)
- トレーリングストップ (ピップ) ("0" パラメータがオフの場合)
- 最大ポジション ("0" の場合はパラメータがオフ)
- ギャップ
- K-期間 (計算の棒の数)
- D-期間 (最初の平滑化の期間)
- 最終平滑化
- zoneBUY
- zoneSELL
ストキャスティクスオシレーターのシグナル線が "zoneSELL" の上にある場合、買い、メイン確率線がインデックス "1" を持つバーのシグナル確率線の下にあるときに、売りポジションが開かれます:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18584
