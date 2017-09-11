コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

IStochastic_Trading - MetaTrader 5のためのエキスパート

terminator007
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
863
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アイデアの著者Andreyで、 MQL5 コードの著者は、 barabashkakvnです。

このEAは、ストキャスティクスによって生成されたシグナルに基づいてトレードします。 平均化 ポジションの上限 トレーリング

インプット:

  • ロット
  • テイクプロフィット
  • ストップロス (ピップ単位)
  • トレーリングストップ (ピップ) ("0" パラメータがオフの場合)
  • 最大ポジション ("0" の場合はパラメータがオフ)
  • ギャップ
  • K-期間 (計算の棒の数)
  • D-期間 (最初の平滑化の期間)
  • 最終平滑化
  • zoneBUY
  • zoneSELL

ストキャスティクスオシレーターのシグナル線が "zoneSELL" の上にある場合、買い、メイン確率線がインデックス "1" を持つバーのシグナル確率線の下にあるときに、売りポジションが開かれます:

Stochastic_Trading 売り

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18584

