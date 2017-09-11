アイデアの著者はAndreyで、 MQL5 コードの著者は、 barabashkakvnです。

このEAは、ストキャスティクスによって生成されたシグナルに基づいてトレードします。 平均化 ポジションの上限 トレーリング

インプット:

ロット

テイクプロフィット

ストップロス (ピップ単位)

トレーリングストップ (ピップ) ("0" パラメータがオフの場合)

最大ポジション ("0" の場合はパラメータがオフ)

ギャップ

K-期間 (計算の棒の数)

D-期間 (最初の平滑化の期間)

最終平滑化

zoneBUY

zoneSELL

ストキャスティクスオシレーターのシグナル線が "zoneSELL" の上にある場合、買い、メイン確率線がインデックス "1" を持つバーのシグナル確率線の下にあるときに、売りポジションが開かれます: