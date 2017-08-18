请观看如何免费下载自动交易
IStochastic_Trading - MetaTrader 5EA
Vladimir Karputov
1452
-
思路的作者 是 Andrey, MQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.
本EA交易基于随机震荡指标生成的信号进行交易。平均。有限的仓位数量。跟踪止损.
输入参数:
- Lots(手数)
- Take Profit(获利)
- Stop Loss (止损，单位是 pips)
- Trailing Stop (跟踪止损，单位是 pips) (如果是 "0" ，该参数就被关闭)
- Max Positions (最大仓位数，如果为 "0"，该参数就被关闭)
- Gap
- K-period (用于计算的柱数)
- D-period (第一个平滑周期数)
- final smoothing（最后平滑）
- zoneBUY (买入区域)
- zoneSELL (卖出区域)
当随机震荡指标主线在索引为“1”的柱上低于信号线，同时随机震荡指标的信号线高于 "zoneSELL" 的时候就建立卖出仓位:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18584
