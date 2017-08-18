代码库部分
Vladimir Karputov
1452
(24)
思路的作者Andrey, MQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.

本EA交易基于随机震荡指标生成的信号进行交易。平均。有限的仓位数量。跟踪止损.

输入参数:

  • Lots(手数)
  • Take Profit(获利)
  • Stop Loss (止损，单位是 pips)
  • Trailing Stop (跟踪止损，单位是 pips) (如果是 "0" ，该参数就被关闭)
  • Max Positions (最大仓位数，如果为 "0"，该参数就被关闭)
  • Gap
  • K-period (用于计算的柱数)
  • D-period (第一个平滑周期数)
  • final smoothing（最后平滑）
  • zoneBUY (买入区域)
  • zoneSELL (卖出区域)

当随机震荡指标主线在索引为“1”的柱上低于信号线，同时随机震荡指标的信号线高于 "zoneSELL" 的时候就建立卖出仓位:

IStochastic_Trading 卖出

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18584

