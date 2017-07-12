CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

IStochastic_Trading - Experte für den MetaTrader 5

terminator007 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1004
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der IdeeAndrej, Der Autor des Codes mq5barabashkakvn.

Das Handeln nach dem Indikator Stochastic Oscillator. Mittelwertbildung. Die Beschränkung der Anzahl der Positionen. Trailing.

Eingangsparameter:

  • Lots
  • Take Profit
  • Stop Loss (in pips)
  • Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
  • Max Positions (if "0" the parameter is off)
  • Gap
  • K-period (number of bars for calculations)
  • D-period (period of first smoothing)
  • final smoothing
  • zoneBUY
  • zoneSELL

Die Bedingung für die Eröffnung der Position "Sell" - die Hauptlinie des Oszillators Stochastic ist weniger als die Signallinie des Oszillators Stochastic auf der Bar mit dem Index "1" und dabei befindet sich die Signallinie des Oszillators Stochastic höher als "zoneSELL":

IStochastic_Trading sell

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18584

Intersection 2 iMA Intersection 2 iMA

Das einfache System, der auf der Kreuzung der zwei МА funktioniert.

N Candles v3 N Candles v3

Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf.

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Der Indikator Boa_ZigZag mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Der Indikator Boa_ZigZag mit den Preis-Markierungen der Werte von ZigZag-Spitzen.