IStochastic_Trading - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1004
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — Andrej, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Das Handeln nach dem Indikator Stochastic Oscillator. Mittelwertbildung. Die Beschränkung der Anzahl der Positionen. Trailing.
Eingangsparameter:
- Lots
- Take Profit
- Stop Loss (in pips)
- Trailing Stop (in pips) (if "0" the parameter is off)
- Max Positions (if "0" the parameter is off)
- Gap
- K-period (number of bars for calculations)
- D-period (period of first smoothing)
- final smoothing
- zoneBUY
- zoneSELL
Die Bedingung für die Eröffnung der Position "Sell" - die Hauptlinie des Oszillators Stochastic ist weniger als die Signallinie des Oszillators Stochastic auf der Bar mit dem Index "1" und dabei befindet sich die Signallinie des Oszillators Stochastic höher als "zoneSELL":
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18584
