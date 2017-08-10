Mira cómo descargar robots gratis
PIPQind - indicador para MetaTrader 5
Autor real: emsjoflo
Indicador de tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.10.2007.
Fig. 1. Indicador PIPQind
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18536
