Indicador Swing_line con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Sistema comercial de tendencia Exp_XROC2_VG_X2 basado en las señales de dos indicadores XROC2_VG.

Indicador Color_QEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador Color_PEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.