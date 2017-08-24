CodeBaseSeções
Indicadores

PIPQind - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2081
Avaliação:
(19)
Publicado:
Autor real: emsjoflo


Indicador de tendência

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 24.10.2007.

Fig.1. Indicador PIPQind


Fig.1. Indicador PIPQind

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18536

