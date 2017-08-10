CodeBaseSecciones
Color_PEMA_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Color_PEMA_Digit.mq5 (21.37 KB) ver
Color_PEMA_Digit_HTF.mq5 (17.51 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador Color_PEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Color_PEMA_Digit.mq5.

Fig. 1. Indicador Color_PEMA_Digit_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18538

