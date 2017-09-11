コードベースセクション
PIPQind - MetaTrader 5のためのインディケータ

トレンドインジケーターです。


このインジケーターは、最初に MQL4 で実装され、24.10.2007 のコードベースで公開されました。

図1. PIPQind インジケーター


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18536

