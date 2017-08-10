CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Color_QEMA_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
827
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
Color_QEMA_Digit.mq5 (20.88 KB) ver
Color_QEMA_Digit_HTF.mq5 (17.51 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Color_QEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Color_QEMA_Digit.mq5.

Fig. 1. Indicador Color_QEMA_Digit_HTF

Fig. 1. Indicador Color_QEMA_Digit_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18537

PIPQind PIPQind

Indicador de tendencia

Exp_XROC2_VG_X2 Exp_XROC2_VG_X2

Sistema comercial de tendencia Exp_XROC2_VG_X2 basado en las señales de dos indicadores XROC2_VG.

Color_PEMA_Digit_HTF Color_PEMA_Digit_HTF

Indicador Color_PEMA_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Boa_ZigZag Boa_ZigZag

Zigzag con propiedades poco usuales