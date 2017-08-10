CodeBaseSecciones
Swing_line_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Swing_line.mq5 (3.34 KB) ver
Swing_line_HTF.mq5 (14.12 KB) ver
Indicador Swing_line con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Swing_line.mq5.

Fig. 1. Indicador Swing_line_HTF


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18525

