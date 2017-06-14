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Индикаторы

PIPQind - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2781
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: emsjoflo


Трендовый индикатор.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 24.10.2007.

Рис.1. Индикатор PIPQind


Рис.1. Индикатор PIPQind

Exp_XROC2_VG_X2 Exp_XROC2_VG_X2

Трендовая торговая система Exp_XROC2_VG_X2 на основе сигналов двух индикаторов XROC2_VG

Swing_line_HTF Swing_line_HTF

Индикатор Swing_line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

PEMA_HTF PEMA_HTF

Индикатор PEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Boa_ZigZag Boa_ZigZag

ЗигЗаг с необычными свойствами