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PIPQind - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: emsjoflo
Трендовый индикатор.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 24.10.2007.
Рис.1. Индикатор PIPQind
Exp_XROC2_VG_X2
Трендовая торговая система Exp_XROC2_VG_X2 на основе сигналов двух индикаторов XROC2_VGSwing_line_HTF
Индикатор Swing_line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
PEMA_HTF
Индикатор PEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахBoa_ZigZag
ЗигЗаг с необычными свойствами