PIPQind - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1124
(19)
PIPQind.mq5 (35.02 KB)
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der echte Autor: emsjoflo


Der Trendindikator.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 24.10.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator PIPQind


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18536

