XROC2_VG_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador XROC2_VG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XROC2_VG.mq5.
Fig. 1. Indicador XROC2_VG_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18522
EveningStar
El asesor EveningStar comercia según el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina). El volumen del lote se calcula como el tanto por ciento del margen libre.EveningStar
El indicador muestra el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina).
Daily Open Line
Indicador sencillo que muestra el precio de apertura del día.Exp_XROC2_VG_Tm
Experto Exp_XROC2_VG_Digit_Tm construido sobre las señales del oscilador XROC2_VG.