Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EveningStar - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1150
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O EA EveningStar negocia segundo o padrão "Evening Star" - imagem tirada como um exemplo do indicador chamado igual; o EA não desenha ícones no gráfico:
O volume de lote é calculado como porcentagem de risco a partir da margem livre.
Mais informações sobre o padrão "Evening Star" no código do indicador EveningStar.
Parâmetros do Expert Advisor:
- Evening Star - tipo de posição a ser aberta (Buy ou Sell)
- Take Profit (in pips)
- Stop Loss (in pips)
- Risk in percent for a deal - risco por transação em porcentagem a partir da margem livre.
- Shift in bars (from 1 to 255)
- Gap. true -> gap is taken into account
- Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
- Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
- true -> close opposite positions - sequência de eventos com posições de direção oposta
- magic number
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18507
EveningStar
Indicador que mostra o padrão "Evening Star".CCheckNewCandle
Classe para controlar o surgimento da vela
XROC2_VG_HTF
Indicador XROC2_VG com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entradaDaily Open Line
Indicador simples que reflete o preço de abertura do dia.