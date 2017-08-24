O EA EveningStar negocia segundo o padrão "Evening Star" - imagem tirada como um exemplo do indicador chamado igual; o EA não desenha ícones no gráfico:





O volume de lote é calculado como porcentagem de risco a partir da margem livre.

Mais informações sobre o padrão "Evening Star" no código do indicador EveningStar.

Parâmetros do Expert Advisor:

Evening Star - tipo de posição a ser aberta (Buy ou Sell)

- tipo de posição a ser aberta (Buy ou Sell) Take Profit (in pips)

Stop Loss (in pips)

Risk in percent for a deal - risco por transação em porcentagem a partir da margem livre.

- risco por transação em porcentagem a partir da margem livre. Shift in bars (from 1 to 255)

Gap. true -> gap is taken into account

Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account

Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account

true -> close opposite positions - sequência de eventos com posições de direção oposta

- sequência de eventos com posições de direção oposta magic number

O Expert Advisor funciona apenas no momento em que uma nova barra surge.