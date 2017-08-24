CodeBaseSeções
Experts

EveningStar - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
1150
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
O EA EveningStar negocia segundo o padrão "Evening Star" - imagem tirada como um exemplo do indicador chamado igual; o EA não desenha ícones no gráfico:

Indiactor Evening Star

O volume de lote é calculado como porcentagem de risco a partir da margem livre.

Mais informações sobre o padrão "Evening Star" no código do indicador EveningStar.

Parâmetros do Expert Advisor:

  • Evening Star - tipo de posição a ser aberta (Buy ou Sell)
  • Take Profit (in pips) 
  • Stop Loss (in pips)
  • Risk in percent for a deal - risco por transação em porcentagem a partir da margem livre.
  • Shift in bars (from 1 to 255)
  • Gap. true -> gap is taken into account
  • Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
  • Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
  • true -> close opposite positions - sequência de eventos com posições de direção oposta
  • magic number
O Expert Advisor funciona apenas no momento em que uma nova barra surge.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18507

