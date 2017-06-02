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EveningStar - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2644
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда) - рисунок взят как пример из одноименного индикатора, сам советник не рисует значки на графике):

Indiactor Evening Star

Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.

Подробнее про паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда) в коде индикатора EveningStar.

Параметры советника:

  • Evening Star - тип открываемой позиции (Buy или Sell)
  • Take Profit (in pips) 
  • Stop Loss (in pips)
  • Risk in percent for a deal - риск на сделку в процентах от свободной маржи
  • Shift in bars (from 1 to 255)
  • Gap. true -> gap is taken into account
  • Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
  • Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
  • true -> close opposite positions - порядок действий с позициями противоположного направления
  • magic number
Советник работает только в момент появления нового бара.

EveningStar EveningStar

Индикатор показывает паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда).

QEMA_HTF QEMA_HTF

Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

Класс для контроля появления свечи

Color_PEMA_Digit Color_PEMA_Digit

Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков