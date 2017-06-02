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EveningStar - эксперт для MetaTrader 5
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Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда) - рисунок взят как пример из одноименного индикатора, сам советник не рисует значки на графике):
Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.
Подробнее про паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда) в коде индикатора EveningStar.
Параметры советника:
- Evening Star - тип открываемой позиции (Buy или Sell)
- Take Profit (in pips)
- Stop Loss (in pips)
- Risk in percent for a deal - риск на сделку в процентах от свободной маржи
- Shift in bars (from 1 to 255)
- Gap. true -> gap is taken into account
- Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
- Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
- true -> close opposite positions - порядок действий с позициями противоположного направления
- magic number
EveningStar
Индикатор показывает паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда).QEMA_HTF
Индикатор QEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
CCheckNewCandle
Класс для контроля появления свечиColor_PEMA_Digit
Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков