Советник EveningStar торгует по паттерну "Evening Star" (Вечерняя звезда) - рисунок взят как пример из одноименного индикатора, сам советник не рисует значки на графике):





Объём лота рассчитывается как процент риска от свободной маржи.

Подробнее про паттерн "Evening Star" (Вечерняя звезда) в коде индикатора EveningStar.

Параметры советника:

Evening Star - тип открываемой позиции (Buy или Sell)

- тип открываемой позиции (Buy или Sell) Take Profit (in pips)

Stop Loss (in pips)

Risk in percent for a deal - риск на сделку в процентах от свободной маржи

- риск на сделку в процентах от свободной маржи Shift in bars (from 1 to 255)

Gap. true -> gap is taken into account

Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account

Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account

true -> close opposite positions - порядок действий с позициями противоположного направления

- порядок действий с позициями противоположного направления magic number

Советник работает только в момент появления нового бара.