CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Daily Open Line - indicador para MetaTrader 5

Mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Muhammad Syamil Bin Abdullah
Visualizaciones:
2099
Ranking:
(51)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador dibuja una línea horizontal que representa el nivel del precio en el momento de apertura del día comercial. Se recomienda su uso en los marcos temporales H1 e inferiores.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18523

XROC2_VG_HTF XROC2_VG_HTF

Indicador XROC2_VG con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

EveningStar EveningStar

El asesor EveningStar comercia según el patrón "Evening Star" (Estrella vespertina). El volumen del lote se calcula como el tanto por ciento del margen libre.

Exp_XROC2_VG_Tm Exp_XROC2_VG_Tm

Experto Exp_XROC2_VG_Digit_Tm construido sobre las señales del oscilador XROC2_VG.

Swing_line_HTF Swing_line_HTF

Indicador Swing_line con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.