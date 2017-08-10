Mira cómo descargar robots gratis
Daily Open Line - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Muhammad Syamil Bin Abdullah
- Visualizaciones:
- 2099
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador dibuja una línea horizontal que representa el nivel del precio en el momento de apertura del día comercial. Se recomienda su uso en los marcos temporales H1 e inferiores.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18523
