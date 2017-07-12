Der EA EveningStar handelt nach dem Muster "Evening Star" (der Abendstern) - Das Bild wurde wie das Beispiel aus dem gleichnamigen Indikator genommen, der EA zeichnet kein Abzeichen auf dem Chart:





Der Volumen des Lotes wird als Prozent des Risikos von der Marge berechnet.

Ausführlicher über das Muster "Evening Star" (der Abendstern) findet man im Code des Indikators EveningStar.

EA-Parameter:

Evening Star - der Typ der öffnenden Position (Buy oder Sell)

Take Profit (in pips)

Stop Loss (in pips)

Risk in percent for a deal - das Prozent des Risikos für das Trade von der freien Marge

Shift in bars (from 1 to 255)

Gap. true -> gap is taken into account

Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account

Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account

true -> close opposite positions - Die Reihenfolge der Handlungen mit den Positionen der entgegengesetzten Richtung

magic number

Der EA arbeitet nur im Moment der Erscheinung des neuen Bars.