Expert Advisors

EveningStar - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der EA EveningStar handelt nach dem Muster "Evening Star" (der Abendstern) - Das Bild wurde wie das Beispiel aus dem gleichnamigen Indikator genommen, der EA zeichnet kein Abzeichen auf dem Chart:

Indiactor Evening Star

Der Volumen des Lotes wird als Prozent des Risikos von der Marge berechnet.

Ausführlicher über das Muster "Evening Star" (der Abendstern) findet man im Code des Indikators  EveningStar.

EA-Parameter:

  • Evening Star - der Typ der öffnenden Position (Buy oder Sell)
  • Take Profit (in pips) 
  • Stop Loss (in pips)
  • Risk in percent for a deal - das Prozent des Risikos für das Trade von der freien Marge
  • Shift in bars (from 1 to 255)
  • Gap. true -> gap is taken into account
  • Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
  • Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
  • true -> close opposite positions - Die Reihenfolge der Handlungen mit den Positionen der entgegengesetzten Richtung
  • magic number
Der EA arbeitet nur im Moment der Erscheinung des neuen Bars.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18507

