EveningStar - Experte für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 910
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der EA EveningStar handelt nach dem Muster "Evening Star" (der Abendstern) - Das Bild wurde wie das Beispiel aus dem gleichnamigen Indikator genommen, der EA zeichnet kein Abzeichen auf dem Chart:
Der Volumen des Lotes wird als Prozent des Risikos von der Marge berechnet.
Ausführlicher über das Muster "Evening Star" (der Abendstern) findet man im Code des Indikators EveningStar.
EA-Parameter:
- Evening Star - der Typ der öffnenden Position (Buy oder Sell)
- Take Profit (in pips)
- Stop Loss (in pips)
- Risk in percent for a deal - das Prozent des Risikos für das Trade von der freien Marge
- Shift in bars (from 1 to 255)
- Gap. true -> gap is taken into account
- Candle 2 type. true -> type of candle 2 is taken into account
- Candle sizes. true -> candle sizes is taken into account
- true -> close opposite positions - Die Reihenfolge der Handlungen mit den Positionen der entgegengesetzten Richtung
- magic number
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18507
