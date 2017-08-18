请观看如何免费下载自动交易
EveningStar EA交易根据 "Evening Star（黄昏之星）" 模式进行交易。下面的图片展示了指标运行的实例，而EA交易不会在图表上画出任何内容。
手数是根据可用保证金的风险百分比来计算的。
如需更多有关 "Evening Star" 模式的信息，请参见 EveningStar 指标代码。
EA交易的参数:
- Evening Star - 建立仓位的类型 (买入或是卖出)
- Take Profit (获利，单位是 pips)
- Stop Loss (止损，单位是 pips)
- Risk in percent for a deal - 交易风险占可用保证金的百分比
- Shift in bars (偏移柱数，从 1 到 255)
- Gap. true -> 考虑间隔(gap)
- Candle 2 type. true -> 考虑第二个烛形的类型
- Candle sizes. true -> 考虑到烛形的大小
- true -> close opposite positions - 反向仓位的处理
- magic number （幻数）
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18507
