EveningStar - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
EveningStar EA交易根据 "Evening Star（黄昏之星）" 模式进行交易。下面的图片展示了指标运行的实例，而EA交易不会在图表上画出任何内容。

Evening Star(黄昏之星)指标

手数是根据可用保证金的风险百分比来计算的。

如需更多有关 "Evening Star" 模式的信息，请参见 EveningStar 指标代码。

EA交易的参数:

  • Evening Star - 建立仓位的类型 (买入或是卖出)
  • Take Profit (获利，单位是 pips) 
  • Stop Loss (止损，单位是 pips)
  • Risk in percent for a deal - 交易风险占可用保证金的百分比
  • Shift in bars (偏移柱数，从 1 到 255)
  • Gap. true -> 考虑间隔(gap)
  • Candle 2 type. true -> 考虑第二个烛形的类型
  • Candle sizes. true -> 考虑到烛形的大小
  • true -> close opposite positions - 反向仓位的处理
  • magic number （幻数）
本 EA 只在新柱出现的时候进行操作。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18507

