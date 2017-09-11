無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EveningStar - MetaTrader 5のためのエキスパート
EveningStar EAは、"イブニングスター" のパターンをトレードします。 下の図は、基になるインジケーターの操作の例を示していますが、EA はチャートに何も描画しません。
ロットは、リスク値に基づいて自由マージンのパーセンテージとして計算されます。
"イブニングスター" パターンの詳細については、 EveningStarインジケーターコードを参照してください。
EAのパラメータ:
- イブニングスター -オープンするポジションのタイプ (買いまたは売り)
- テイクプロフィット (ピップ単位)
- ストップロス (ピップ単位)
- トレードごとのリスクが、 自由マージンの割合としてのリスクの割合
- Gap. rue-> ギャップが考慮されます。
- ロウソク足2タイプ。 真-> ロウソク足2の種類が考慮される
- ロウソク足サイズ。 真-> ロウソク足のサイズが考慮される
- true-> 反対側のポジションを閉じる-逆のポジションの処理
- マジックナンバー
EveningStar
インジケータは、"イブニングスター" パターンを示しています。CCheckNewCandle
クラスはロウソクの出現を監視する
XROC2_VG_HTF
インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ XROC2_VG インジケーター。毎日のオープンライン
毎日の開始線を表示する簡単なインジケーター。