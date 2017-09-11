コードベースセクション
EveningStar - MetaTrader 5のためのエキスパート

EveningStar EAは、"イブニングスター" のパターンをトレードします。 下の図は、基になるインジケーターの操作の例を示していますが、EA はチャートに何も描画しません。

インジケーターイブニングスター

ロットは、リスク値に基づいて自由マージンのパーセンテージとして計算されます。

"イブニングスター" パターンの詳細については、 EveningStarインジケーターコードを参照してください。

EAのパラメータ:

  • イブニングスター -オープンするポジションのタイプ (買いまたは売り)
  • テイクプロフィット (ピップ単位) 
  • ストップロス (ピップ単位)
  • トレードごとのリスクが、 自由マージンの割合としてのリスクの割合
  • トレードごとのリスク<b0><i1>が、</i1> </b0>自由マージンの割合としてのリスクの割合
  • Gap. rue-> ギャップが考慮されます。
  • ロウソク足2タイプ。 真-> ロウソク足2の種類が考慮される
  • ロウソク足サイズ。 真-> ロウソク足のサイズが考慮される
  • true-> 反対側のポジションを閉じる-逆のポジションの処理
  • マジックナンバー
EA は、新しいバーが表示されたときにのみ動作します。

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18507

EveningStar EveningStar

インジケータは、"イブニングスター" パターンを示しています。

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

クラスはロウソクの出現を監視する

XROC2_VG_HTF XROC2_VG_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ XROC2_VG インジケーター。

毎日のオープンライン 毎日のオープンライン

毎日の開始線を表示する簡単なインジケーター。