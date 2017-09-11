EveningStar EAは、"イブニングスター" のパターンをトレードします。 下の図は、基になるインジケーターの操作の例を示していますが、EA はチャートに何も描画しません。





ロットは、リスク値に基づいて自由マージンのパーセンテージとして計算されます。

"イブニングスター" パターンの詳細については、 EveningStarインジケーターコードを参照してください。

EAのパラメータ:

イブニングスター -オープンするポジションのタイプ (買いまたは売り)

テイクプロフィット (ピップ単位)

ストップロス (ピップ単位)

トレードごとのリスク が、 自由マージンの割合としてのリスクの割合

Gap. rue-> ギャップが考慮されます。

ロウソク足2タイプ。 真-> ロウソク足2の種類が考慮される

ロウソク足サイズ。 真-> ロウソク足のサイズが考慮される

true-> 反対 側のポジションを閉じる-逆のポジションの処理

マジックナンバー

EA は、新しいバーが表示されたときにのみ動作します。