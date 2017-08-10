Mira cómo descargar robots gratis
LifeHack Ticks - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 941
- Ranking:
-
- Publicado:
Indicador de ticks (Bid y Ask). Representa los últimos 300 ticks.
El indicador también funciona en el simulador. Esto da la posibilidad de ver las diferencias entre los diferentes modos de generación de ticks:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18468
