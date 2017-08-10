CodeBaseSecciones
LifeHack Ticks - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
941
Ranking:
(27)
Publicado:
LifeHack_Ticks.mq5 (10.38 KB) ver
Indicador de ticks (Bid y Ask). Representa los últimos 300 ticks.

El indicador también funciona en el simulador. Esto da la posibilidad de ver las diferencias entre los diferentes modos de generación de ticks:


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18468

