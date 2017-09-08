無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ハックティック - MetaTrader 5のためのインディケータ
ティックのインジケーター (Bidと尋ねる)。 最後の300ティックを表示します。
インジケーターはテスターでも実行できます。 この関数により、異なるティック生成モードの違いと類似点を評価することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18468
