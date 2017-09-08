コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ハックティック - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1138
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
ティックのインジケーター (Bidと尋ねる)。 最後の300ティックを表示します。

ハックティック


インジケーターはテスターでも実行できます。 この関数により、異なるティック生成モードの違いと類似点を評価することができます。


元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18468

