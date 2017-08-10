Autor real: LGP

Variación con uso de fractales. En los fractales azules y rosas se usan los precios de cierre, y en los rojos y verdes, los precios high y low.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.09.2007.

Fig. 1. Indicador LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels