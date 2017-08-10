CodeBaseSecciones
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: LGP

Variación con uso de fractales. En los fractales azules y rosas se usan los precios de cierre, y en los rojos y verdes, los precios high y low.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.09.2007.

Fig. 1. Indicador LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18471

