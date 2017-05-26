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LifeHack Ticks - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор тиков (Bid и Ask). Отображает последние 300 тиков.
Индикатор работает также в тестере. Это даёт возможность увидеть различия и сходства разных режимов генерации тиков:
RSI Arrow
Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если RSI пересекает уровни UP и DOWN.Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5
Индикатор для симуляции торговли бинарными опционами в MetaTrader 5.
VLT_TRADER
Торговая система, основанная на сжатии волатильности.Exp_NRTR_ATR_STOP
Торговая система на сигналах индикатора NRTR_ATR_STOP.