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Индикаторы

LifeHack Ticks - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3168
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Индикатор тиков (Bid и Ask). Отображает последние 300 тиков.

LifeHack Ticks


Индикатор работает также в тестере. Это даёт возможность увидеть различия и сходства разных режимов генерации тиков:


RSI Arrow RSI Arrow

Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если RSI пересекает уровни UP и DOWN.

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5

Индикатор для симуляции торговли бинарными опционами в MetaTrader 5.

VLT_TRADER VLT_TRADER

Торговая система, основанная на сжатии волатильности.

Exp_NRTR_ATR_STOP Exp_NRTR_ATR_STOP

Торговая система на сигналах индикатора NRTR_ATR_STOP.