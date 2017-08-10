Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Automatically bring charts one by one to the top - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1087
- Ranking:
-
- Publicado:
Este indicador ayuda a mostrar de forma automática los gráficos por turnos en el plano anterior a modo de diapositivas, para no distraerse con ello en el modo manual.
Pulse el botón para iniciar el indicador(ON). La segunda pulsación detendrá la muestra de gráficos (OFF).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18467
