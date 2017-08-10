CodeBaseSecciones
Indicadores

Automatically bring charts one by one to the top - indicador para MetaTrader 5

Ziheng Zhuang | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1087
Ranking:
(24)
Publicado:
\MQL5\Indicators\
AutoBringChartToTop.mq5 (13.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador ayuda a mostrar de forma automática los gráficos por turnos en el plano anterior a modo de diapositivas, para no distraerse con ello en el modo manual. 

Pulse el botón para iniciar el indicador(ON). La segunda pulsación detendrá la muestra de gráficos (OFF).


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18467

