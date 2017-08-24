Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
LifeHack Ticks - indicador para MetaTrader 5
- 1589
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador de ticks (Bid e Ask). Exibe os últimos 300 ticks.
O indicador também funciona no testador. Isso torna possível ver as diferenças e similaridades entre diferentes modos de geração de ticks:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18468
