Indikatoren

LifeHack Ticks - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1039
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Der Indikator der Ticks (Bid und Ask). Er stellt die letzten 300 Ticks dar.

LifeHack Ticks


Der Indikator funktioniert auch im Tester. Das ermöglicht, die Unterschiede und die Ähnlichkeiten verschiedener Erzeugungsmodus der Ticks zu sehen:


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18468

