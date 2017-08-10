CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Quadruple Exponential Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
924
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
QEMA.mq5 (13.36 KB) ver
SmoothAlgorithms.zip (17.08 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Bruno Pio

Media con promediación EMA cuádruple, con periodo de tipo double y posibilidad de desplazar el indicador en dirección tanto vertical como horizontal.

El indicador usa la clase CMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se habló con detalle el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales". En el archivo SmoothAlgorithms.zip se encuentra el archivo SmoothAlgorithms.mqh para compilar el indicador en MQL4 (en este caso se debe cambiar la extensión del archivo del indicador a mq4 - PEMA.mq4).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 13.08.2012.

Fig. 1. Indicador QEMA

Fig. 1. Indicador QEMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18463

Pentuple Exponential Moving Average Pentuple Exponential Moving Average

Media con promediación EMA quíntuple, con periodo de tipo double y posibilidad de desplazar el indicador en dirección tanto vertical como horizontal.

XROC2_VG XROC2_VG

Construcción de indicadores ROC de dos tipos, de indicador, arbitrarios (incluido Momentum) y periodos en una ventana.

Automatically bring charts one by one to the top Automatically bring charts one by one to the top

Representación de los gráficos por turnos en el plano anterior a modo de diapositivas.

LifeHack Ticks LifeHack Ticks

Indicador de ticks (Bid y Ask). Representa los últimos 300 ticks.