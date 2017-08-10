Autor real: Bruno Pio

Media con promediación EMA cuádruple, con periodo de tipo double y posibilidad de desplazar el indicador en dirección tanto vertical como horizontal.

El indicador usa la clase CMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se habló con detalle el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales". En el archivo SmoothAlgorithms.zip se encuentra el archivo SmoothAlgorithms.mqh para compilar el indicador en MQL4 (en este caso se debe cambiar la extensión del archivo del indicador a mq4 - PEMA.mq4).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 13.08.2012.

Fig. 1. Indicador QEMA