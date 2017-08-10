CodeBaseSecciones
FractalSystem - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1020
Ranking:
(22)
Publicado:
FractalSystem.mq5 (30.47 KB) ver
Autor real: Maloma

Indicador con uso de fractales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.09.2007.

Fig. 1. Indicador FractalsmSignal6diapazon

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18470

