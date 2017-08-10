Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FractalSystem - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1020
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Maloma
Indicador con uso de fractales.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 14.09.2007.
Fig. 1. Indicador FractalsmSignal6diapazon
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18470
LifeHack Ticks
Indicador de ticks (Bid y Ask). Representa los últimos 300 ticks.Automatically bring charts one by one to the top
Representación de los gráficos por turnos en el plano anterior a modo de diapositivas.
LGP_Ivanoff_Maloma-Demark_levels
Variación con uso de fractales.RSI Arrow
Representación de flechas de la fuente Wingdings, si RSI cruza los niveles UP y DOWN.