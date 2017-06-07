Реальный автор: Bruno Pio

Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.



Индикатор использует класс CMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов". В архиве SmoothAlgorithms.zip находится файл SmoothAlgorithms.mqh для компиляции индикатора в MQL4 (в этом случае следует поменять расширение файла индикатора на mq4 - PEMA.mq4).



Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 13.08.2012.







Рис.1. Индикатор PEMA





