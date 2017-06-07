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Индикаторы

Pentuple Exponential Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2551
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
PEMA.mq5 (14.01 KB) просмотр
SmoothAlgorithms.zip (17.08 KB)
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Реальный автор: Bruno Pio

Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.

Индикатор использует класс CMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов". В архиве SmoothAlgorithms.zip находится файл SmoothAlgorithms.mqh  для компиляции индикатора в MQL4 (в этом случае следует поменять расширение файла индикатора на mq4   - PEMA.mq4).                                       

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 13.08.2012.

Рис.1. Индикатор PEMA

Рис.1. Индикатор PEMA


Color_PEMA_Digit Color_PEMA_Digit

Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков

CCheckNewCandle CCheckNewCandle

Класс для контроля появления свечи

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