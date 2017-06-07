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Pentuple Exponential Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Bruno Pio
Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с вещественным периодом и возможностью сдвига индикатора в горизонтальном и вертикальном направлении.
Индикатор использует класс CMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов". В архиве SmoothAlgorithms.zip находится файл SmoothAlgorithms.mqh для компиляции индикатора в MQL4 (в этом случае следует поменять расширение файла индикатора на mq4 - PEMA.mq4).
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL5 и опубликован в Code Base 13.08.2012.
Рис.1. Индикатор PEMA
Мувинг с пятикратным EMA усреднением, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядковCCheckNewCandle
Класс для контроля появления свечи
Индикатор XROC2_VG с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_XROC2_VG_Tm
Эксперт Exp_XROC2_VG_Digit_Tm на основе сигналов осциллятора XROC2_VG