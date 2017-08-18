真实作者: Bruno Pio

使用了五重EMA平均的移动平均，可以选择实际的周期数，水平或者垂直平移指标。



本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的 CMoving_Average 类，这个类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区做价格序列平均的中间计算 中有。SmoothAlgorithms.zip 档案中包含了 SmoothAlgorithms.mqh 文件，也可以在 MQL4 下编译指标。在这种情况下，指标文件的扩展名应该改为 mq4, 也就是 PEMA.mq4).



本指标最初是使用 MQL5 语言实现，并且于2012年8月13日发布在代码库中。







图 1. PEMA 指标





