ポケットに対して
インディケータ

Pentuple 指数移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
1114
(19)
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
PEMA.mq5 (14.01 KB) ビュー
SmoothAlgorithms.zip (17.08 KB)
著者:ブルーノ・ピオ

5倍の EMA 平均を持つ移動平均は、実質の期間と水平方向または垂直方向にインジケータをシフトする可能性があります。

このインジケーターは、SmoothAlgorithms mqh ライブラリの CMoving_Average クラスを使用します。 このクラスの詳細については、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。 SmoothAlgorithms のアーカイブには、MQL4 のインジケーターをコンパイルするための SmoothAlgorithms mqh ファイルがあります。 この場合、インディケータファイルの拡張子は mq4、すなわちペマ mq4) に変更する必要があります。                                       

このインジケーターは MQL5 で最初に実装され、13.08.2012 のコードベースに公開されています。

図1. ペマインジケーター

図1. ペマインジケーター


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18462

