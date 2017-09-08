無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Pentuple 指数移動平均 - MetaTrader 5のためのインディケータ
著者:ブルーノ・ピオ
5倍の EMA 平均を持つ移動平均は、実質の期間と水平方向または垂直方向にインジケータをシフトする可能性があります。
このインジケーターは、SmoothAlgorithms mqh ライブラリの CMoving_Average クラスを使用します。 このクラスの詳細については、「追加のバッファを使用せずに中間計算の価格シリーズを平均化する」を参照してください。 SmoothAlgorithms のアーカイブには、MQL4 のインジケーターをコンパイルするための SmoothAlgorithms mqh ファイルがあります。 この場合、インディケータファイルの拡張子は mq4、すなわちペマ mq4) に変更する必要があります。
このインジケーターは MQL5 で最初に実装され、13.08.2012 のコードベースに公開されています。
図1. ペマインジケーター
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18462
