Pentuple Exponential Moving Average - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor: Bruno Pio

Das Moving mit fünfmaligen EMA-Mittelwertbildung und mit der Möglichkeit der Verschiebung des Indikators in der horizontalen und senkrechten Richtung.

Der Indikator verwendet die Klasse CMoving_Average der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde. Im Archiv SmoothAlgorithms.zip befindet sich die Datei SmoothAlgorithms.mqh  für die Kompilation des Indikators in MQL4 (in diesem Fall ist es nötig, die Erweiterung der Datei des Indikators um mq4 - PEMA.mq4 zu ersetzen).                                       

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 13.08.2012. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator PEMA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18462

