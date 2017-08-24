Autor real: Bruno Pio

Média móvel com EME quíntupla, com um período real e a capacidade de deslocar o indicador horizontalmente ou verticalmente.



O indicador usa a classe CMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada. No SmoothAlgorithms.zip está o arquivo SmoothAlgorithms.mqh para compilar o indicador em MQL4 (neste caso, é necessário alterar a extensão para mq4, isto é, PEMA.mq4).



Este indicador foi implementado por primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 13.08.2012.







Fig.1. Indicador PEMA






