Pentuple Exponential Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Autor real: Bruno Pio

Média móvel com EME quíntupla, com um período real e a capacidade de deslocar o indicador horizontalmente ou verticalmente.

O indicador usa a classe CMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada. No SmoothAlgorithms.zip está o arquivo SmoothAlgorithms.mqh  para compilar o indicador em MQL4 (neste caso, é necessário alterar a extensão para mq4, isto é, PEMA.mq4).                                       

Este indicador foi implementado por primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 13.08.2012.

Fig.1. Indicador PEMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18462

