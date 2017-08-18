请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 DeltaForce 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 DeltaForce.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. DeltaForce_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18453
OscSAR_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 OscSAR_Histogram 指标。i4_GoldenLionTrend_v3
使用了两个布林带通道的趋势强弱指标。
VLT_TRADER
本交易系统是基于波动性压缩的。XROC2_VG
在一个单独窗口中画出两个相同类型（包含动量指标)的 ROC 指标。