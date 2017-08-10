CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DeltaForce - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1018
Ranking:
(17)
Publicado:
DeltaForce.mq5 (14.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Dos histogramas en una ventana. Muestran el nivel de sobrecompra o sobreventa de un activo financiero.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 19.07.2006

Fig. 1. Indicador DeltaForce

Fig. 1. Indicador DeltaForce

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18435

Exp_ColorXMUV_Tm Exp_ColorXMUV_Tm

Experto Exp_ColorXMUV_Tm basado en las señales de la media móvil ColorXMUV con posibilidad de fijar rigurosamente el diapasón temporal de comercio.

RBVI_Histogram_HTF RBVI_Histogram_HTF

Indicador RBVI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

NRTR_ATR_STOP_HTF NRTR_ATR_STOP_HTF

Indicador NRTR_ATR_STOP con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Crossing of two iMA Crossing of two iMA

Cruce de dos (iMA, Moving Average), como filtro, un tercer indicador (iMA, Moving Average). Lot: o bien manualmente, o bien riesgo en tanto por ciento del balance. Stop-, Market- u órdenes Límite. Asimismo, se establecen Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.Stop-, Market- u órdenes Límite. Asimsimo, se establecen Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop.